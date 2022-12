Hetki kuin elokuvasta: Näin koripallotähti vaihdettiin "Kuoleman kauppiaaseen" – Brittney Griner on nyt takaisin Yhdysvalloissa, toinen vanki jäi pettyneenä Venäjälle

Yhdysvalloilla on yhä kansalaisia Venäjällä, jotka toivoo saavan sieltä ulos. Eniten julkisuudessa heiltä on ollut entinen merijalkaväen sotilas Paul Whelan, joka kärsii pitkää vankeustuomiota Venäjällä vakoilusta tuomittuna. Whelan on vakuuttanut syyttömyyttään, ja torstaina hän ilmaisi yhdysvaltalaiskanava CNN:llä pettymyksensä siitä, että Yhdysvaltain hallinto ole tehnyt enempää hänen vapauttamisekseen.