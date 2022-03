Hersonin asukkaat eivät lopeta vastarintaansa – video näyttää, miten väkijoukko pakotti venäläisajoneuvot perääntymään: "Lähtekää kotiin!"

Venäjän joukot ottivat Hersonin kaupungin haltuunsa maaliskuun alussa. Asukkaat ovat vastustaneet sitä voimakkaasti, ja kaupungissa on järjestetty mielenosoituksia päivittäin.

Kaupungissa on noin 300 000 asukasta.

The Guardianin toimittaja kuvaili viime viikolla, että venäläiset poistivat Ukrainan lipun kaupungintalolta ja soittivat Venäjän kansallislaulua kovaäänisistä. Toimittajan mukaan kyse on jonkinlaisesta provokaatiosta.

Siviilejä on yritetty evakuoida Hersonista humanitaarisia käytäviä pitkin, mutta yritykset ovat pääosin epäonnistuneet. Ukraina on ilmoittanut yrittävänsä toimittaa ruoka- ja lääkeapua kaupunkiin, mutta on syyttänyt Venäjää tämän estämisestä.