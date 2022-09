Hermine-myrsky riehuu Kanariansaarilla – punainen varoitus annettu ja lentoja peruutettu

Hermine on tuonut mukanaan voimakkaita sateita.

Rankat sateet ovat saaneet tiet tulvimaan ja teille on myös kaatunut puita. Gran Canarian, La Plaman ja El Hierron saarille on annettu punainen säävaroitus. Paikallishallinto on päättänyt pitää koulut suljettuna huomisen päivän varotoimenpiteenä.