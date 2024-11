Päihtynyt henkilö putosi myöhään torstai-iltana työmaakaivantoon Helsingin Kampissa.

Pelastuslaitos tiedotti hieman keskiyön jälkeen henkilön pudonneen kaukolämpötyömaan kaivantoon Helsingin Kalevankadulla.

Henkilö avustettiin ylös kaivannosta ja ensihoito tarkasti hänen vointinsa.

Poliisi tutkii tapahtumien kulkua.

– Selvitetään, missä olosuhteissa henkilö on kaivantoon pudonnut – onko kaivanto merkitty riittävän selkeästi, ovatko turvavarusteet olleet paikallaan ja mikä on ollut henkilön oma osuus siinä, miten hän on kaivantoon joutunut, sanoo komisario Tomi Merilä Helsingin poliisista.

– Kaivannosta on löytynyt henkilö, joka onneksi ei ole loukkaantunut ja on ollut melko vahvasti päihtyneenä. Se jollain tavalla on varmaan vaikuttanut asiaan.

Työmaiden turvallisuuspuutteet ovat herättäneet keskustelua tänä syksynä. Syyskuussa mies putosi työmaakaivantoon Kaisaniemen puiston läheisyydessä ja kuoli välittömästi vammoihinsa.

– Aihe on herkkä, ja sen takia tämä tutkitaan nyt kunnolla ja selvitetään, ettei ole tehty laiminlyöntejä, Merilä sanoo.