Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tiukennettu palaavien matkustajien kontrollia – matkailijan on täytettävä lomake ennen rajamuodollisuuksia

– Matkustaja pysyy kontrollissa siihen asti, kunnes lähtee lentoasemalta. Matkustajat täyttävät myös lomakkeen, jota varten on tehty kysymyspatteristo. Jo viimeisen 2-3 viikon aikana toimenpiteitä on tehty. Kun uutta tietoa koronaviruksen leviämisestä on tullut, tilanteeseen on reagoitu. Helsinki-Vantaan lentoasema on haasteellinen toimintaympäristö, koska siellä toimii useita eri viranomaisia, kertoo valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.