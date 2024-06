Helsingistä lähteneellä Norwegianin lennolla sairauskohtaus – joutui palaamaan Suomeen

Miehistö koulutettu sairaustapausten varalta

– Kaikilla miehistön jäsenillä on ensiapu- ja elvytyssertifikaatti, joiden pohjalta he voivat auttaa hätätilanteissa. Miehistö osallistuu säännöllisiin harjoituksiin, jotta he ovat valmiita erilaisiin tilanteisiin.

– Miehistön jäsenet on koulutettu diagnosoimaan monia sairauksia ja antamaan ensiapua niihin. Miehistö saattaa kysyä matkustajien joukosta, onko lennolla mukana lääketieteen ammattilaisia ja ovatko he halukkaita auttamaan potilasta.

Vaihtoehtoinen lentokenttä löytyy tarvittaessa nopeasti

– He etsivät mahdollisuuksien mukaan Norwegianin verkostoon kuuluvia lentoasemia, mutta myös muita lentoasemia ja sen kokoisia lentoasemia, joissa he voivat olettaa sairaaloiden olevan lähellä. Jos tilanne vaatii keskeyttämään lennon, lentäjät ilmoittavat lennonjohtajille, että heillä on lääketieteellinen tilanne, ja heidän on vaihdettava määränpään vaihtoehtoiselle lentokentälle.