Helsingissä hoikkarakenteinen Jami, 28, ollut kateissa lähes kuukauden – poliisi pyytää havaintoja

Viimeisin varmistettu havainto Saravedestä on poliisin mukaan kauppakeskus Redistä aamupäivällä maanantaina 15. helmikuuta. Hän on 179 senttimetriä pitkä, hoikkarakenteinen ja hänellä on vaaleat lyhyet hiukset.

Päässä hänellä on ollut harmaa lippalakki, jossa on jokin logo, ja olkapään yli on vedetty vyölaukku. Oikeassa kädessä Saravedellä on tukilasta.