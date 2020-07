Helsingin Snellmaninkadulla sijaitsevassa ravintolassa ammuttu: yksi loukkaantunut – poliisi etsii paikalta poistunutta, tummiin pukeutunutta seuruetta

Tapahtumapaikalla on yksi loukkaantunut. Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että tapahtumapaikalta on poistunut noin 4-5 henkilön seurue, jota poliisi tavoittelee parhaillaan. Epäillyllä on musta vaatetus ja mustat henkselit. Havainnot pyydetään ilmoittamaan välittömästi hätänumeroon 112.