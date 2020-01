Helsingin piispa Teemu Laajasalo tapaa paavin Vatikaanissa – paljastaa, mistä aikoo paavin kanssa puhua

Kirkon viestinnän mukaan vierailu on osa ekumeenista rukousviikkoa. Laajasalo johtaa valtuuskuntaa, johon kuuluu luterilaisten lisäksi muun muassa asianhoitaja Isä Marco Pasinato katolisesta kirkosta ja metropoliitta Elia ortodoksisesta kirkosta.

– Olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta tavata paavi Franciscus. Tapaaminen on osoitus kirkkojemme pitkän yhteisen teologisen työn molemminpuolisesta arvostuksesta. On hienoa, että paavilla on aikaa suomalaiselle luterilaiselle piispalle, Laajasalo toteaa tiedotteessa.