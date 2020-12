Helsingin kaupunki voitti Malmin lentokenttäkiistan – käräjäoikeus määräsi luovuttamaan alueen heti kaupungin hallintaan

Käräjäoikeus katsoi keskiviikkona annetussa ratkaisussa, että yhdistyksen ja Helsingin kaupungin vuokrasopimus lentokenttäalueesta päättyi vuoden 2019 loppuun ja sen jälkeen yhdistys on pitänyt aluetta hallinnassaan luvattomasti.

Kaupunki haluaa lentokentän asuinalueeksi

Malmin lentokentän kohtaloa on puitu pitkään. Helsingin kaupunki sanoo, että aikoo jatkaa alueen suunnittelua sekä valmistelee alueen rakentamisen aloitusta ja väliaikaista käyttöä. Rakentaminen alueella alkaa kaupungin mukaan tällä vuosikymmenellä.

– Pyydämme kaikilta malttia ja tilanteeseen suhtautumista äärimmäisellä rauhallisuudella. On huomattava, että oikeusprosessi on edelleen kesken eikä tuomio ole vielä lainvoimainen. Kenttäalueen maanvuokra on maksettu sopimuksen mukaisesti maaliskuun 2021 loppuun asti, yhdistys sanoi nettisivuillaan.