Heinäkuussa Vaasassa kadonnut 61-vuotias mies löytynyt kuolleena vesistöstä

– Kansalaisten tarkkaavaisuuden ja ilmoitusaktiivisuuden perusteella tutkintaa on pystytty heti alkuvaiheessa kohdentamaan tiettyyn suuntaan, poliisi toteaa tiedotteessaan.

Tutkinnan yhteydessä on poliisin haltuun otettu Pilvilammelta ajelehtimassa ollut pieni soutuvene. Vene on 275 senttiä pitkä ja 128 leveä. Poliisin tiedossa ei ole, kenen omaisuutta vene on.