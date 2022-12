Elokuvatuottaja Harvey Weinstein, 70, tuomittiin raiskauksesta – istuu jo pitkää tuomiota muista seksuaalirikoksista

Hollywood-elokuvien tuottaja Harvey Weinstein , 70, on todettu 19. joulukuuta syylliseksi raiskaukseen ja kahteen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jotka koskevat Jane Doe 1 -peitenimeä käyttävää naista. Tuomio annettiin Los Angelesissa.

Kolmea muuta naista koskevista syytöksistä Weinstein ei saanut tuomioita. Yksi näistä naisista on Kalifornian kuvernööri Gavin Newsomin vaimo Jennifer Siebel. Kaksi muuta haluavat pysyä nimettöminä ja käyttävät nimiä Jane Doe 2 ja 3.

Jane Doe 1 -nimeä käyttänyt nainen on venäläissyntyinen malli. Oikeudenkäynnin ensimmäisenä todistajana hän kertoi olleensa Los Angelesissa italialaisilla elokuvafestivaaleilla helmikuussa 2013, kun Weinstein saapui kutsumatta hänen Beverly Hillsin hotellihuoneeseensa ja raiskasi hänet.

Weinstein valittaa parhaillaan New Yorkin tuomiostaan, jota hän istuu jo vankilassa. Hänet tuomittiin New Yorkissa kaksi vuotta sitten 23 vuoden vankeusrangaistukseen raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Yhteensä yli 80 naista on esittänyt syytöksiä seksuaalisesta väkivallasta ja väärinkäytöksistä Weinsteinia vastaan ​​useiden vuosikymmenien ajan.

Weinstein on tuottanut muun muassa elokuvat The Sheakespeare in Love ja Pulp Fiction.