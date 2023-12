Härski seksikommentti – ex-F1-kuski jätti isot rahat pöydälle

Kubica on jatkanut yhä kilpailemista ja oli tänä vuonna voittamassa World Endurance Championship -sarjan mestaruuden Team WRT:n riveissä.

Ensi vuonna Kubican on määrä ajaa samaa sarjaa AF Corsen Ferrarilla.

Kosiskeluja on ollut toisaallekin. Kubica kertoi Gurulandia-podcastissa Formula E -sähköautosarjasta saamistaan tarjouksista.

– Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että sähköautoja on radalla, mutta olen saanut useita tarjouksia ja hylännyt paljon rahaa, Kubica sanoi.

– Minulla on sanonta, joka on väärin sanoa liian kovaan ääneen, mutta siellä kilpaileminen on vähän kuin harrastaisi seksiä puhallettavan nuken kanssa, Kubica täräytti.