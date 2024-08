Härmän Häjy -ravintolan ammuskelusta epäilty Leif Lindeman vangittiin

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut Leif Lindemanin todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta. Asiassa on nostettava syyte 28. marraskuuta mennessä.

Lindemanilla on takanaan aiempaa rikollisuutta. Kaikkiaan hän on ollut vastaajana 19 eri oikeusjutussa. Suurin osa niistä koskee näpistyksiä, mutta mukana on myös esimerkiksi rattijuopumuksia ja petoksia.