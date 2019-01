Hankasalmen terveysasema joutui poikkeustoimiin sähkökatkojen vuoksi: Potilaita pyydetään hakeutumaan hoitoon muille terveysasemille

Nyt sähköt on saatu takaisin, mutta Hankasalmen terveysaseman asiakkaita on pyydetty silti hakeutumaan hoitoon Jyväskylän keskustan terveysasemalle tai Vaajakoskelle, sillä terveysaseman henkilökuntaa on siirretty poikkeustilanteen vuoksi 50 kilometrin päässä sijaitseville terveysasemille.