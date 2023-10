Hämeenlinnassa suuri tulipalo – kerrostalon katto ilmiliekeissä

Hämeenlinnan keskustassa Kanta-Hämeessä on syttynyt rakennuspalo, jota sammuttamaan on hälytetty 14 pelastuslaitoksen yksikköä. Ylen tietojen mukaan tulessa on Hämeenlinnan ydinkeskustassa Hallituskadulla sijaitsevan kerrostalon katto, joka roihuaa ilmiliekeissä.