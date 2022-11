Hämeenlinnanväylällä usean auton ketjukolari

Tieliikenneonnettomuus on Klaukkalan liittymän ja Keimolanportin välillä, etelään kohti menevillä kaistoilla.

Päivystävä palomestari Jarmo Myllymäki kertoo MTV Uutisille, että kyseessä on viiden henkilöauton ketjukolari.

Tie on avattu liikenteelle ja pelastuslaitos on poistunut paikalta. Poliisi ohjaa liikennettä.

Uudellamaalla varoitus erittäin huonosta ajokelistä

Uudellamaalla on ajokeli huonontunut maanantain aikana niin, että maakuntaan on annettu varoitus erittäin huonosta ajokelistä. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että tiet ovat lumisia.

Uudellamaalla on satanut maanantain aikana lunta kolmesta viiteen senttiä, ja maakunta on tällä hetkellä koko Suomen toiseksi lumisin. Alueen suurin lumen syvyys on mitattu Helsingin Kumpulan havaintoasemalla, yhdeksän senttiä.