Haluaisitko tällaisen näkymän tuulilasiin, kun vauhtia on yli 150 kilometriä tunnissa? MM-rallitähti koki kipeän yllätyksen kesken erikoiskokeen

Rally1-kuljettajien keskuudessa on käynyt Meksikon MM-rallin perjantaipäivänä kova kato, vaikka erikoiskokeita on takana vasta kolme. Hyundain Thierry Neuville on vielä kilpailussa mukana, vaikka hänkin oli lähellä ajaa pusikkoon päivän toisella ja koko rallin neljännellä erikoiskokeella. Kaasu pohjassa ajettavalla osuudella täysin yllättäen eteen tullut töyssy säikäytti belgialaiskuljettajan pahanpäiväisesti. Lisäksi se teki todella kipeää niin Neuvillelle ja kartturi Martijn Wydaeghelle kuin kaksikon autollekin.