Hallitustunnustelut alkavat tänään – suora lähetys eduskunnasta kello 9.40 alkaen

Alkuviikkoon asti aikaa vastata

Jo etukäteen keskusta on ilmaissut hyvin vahvasti, että sen paikka tällä vaalikaudella on oppositiossa. Myös vihreät on ilmaissut, että kynnys lähteä hallitusyhteistyöhön on äärimmäisen korkea. Vasemmistoliiton Li Andersson on kertonut, että puolue ei ole käytettävissä kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan muodostettavaan hallitukseen.