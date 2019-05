Hallitusneuvottelut venähtivät jälleen – Rinne asteli myöhään illalla median eteen: "Verotus on selvä"

– Kovasti on töitä paiskittu tämän päivän aikana. Tilanne on nyt se, että kahdeksasta ryhmäkokonaisuudesta taitaa olla kuusi valmiina. Kaksi on vielä auki ja niiltä nyt odotellaan ratkaisuja tässä. Huominen päivä menee laskettaessa näitä pöytien tuloksia. Perjantaina palataan sitten laittamaan kuntoon nämä loputkin asiat, sanoi uupuneen näköinen Rinne medialle.