Hallitusneuvottelujen tauko jatkuu: "Tunnelma on kiristynyt – Andersson käveli aamulla aika tuskaisena tänne Säätytalolle"

Vasemmistoliitto ei halua rahoittaa investointeja myymällä valtion omaisuutta. Erimielisyys on erityisesti vasemmistoliiton ja keskustan välillä, sanoo MTV Uutisten politiikan toimituksen päällikkö Jussi Kärki. Keskusta puolestaan vastustaa lisävelan ottamista suurien infrahankkeiden toteuttamiseksi.

– Säätytalolla on tunnelma kiristynyt. Syynä on taloustilanne. Erimielisyyttä on siitä, miten mittavia tulevaisuusinvestointeja rahoitettaisiin, kertoo päällikkö Kärki Säätytalolta.