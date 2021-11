Hallitus päättää ravintolarajoitusten jatkosta – tällaiset ovat vaikeimpien alueiden uudet kriteerit

Pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi aiemmin tällä viikolla, että ravintolarajoituksiin ei tule kiristyksiä, mutta niitä on tarkoitus jatkaa.

Nykyiset ravintolarajoitukset ovat voimassa huomiseen asti, jolloin tulee voimaan hallituksen uusittu koronastrategia, sillä 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu.

Ravintolarajoituksia on nyt voimassa leviämisvaiheen alueilla. Niissä anniskelu on sallittu puoleenyöhön saakka ja ravintolat saavat olla auki yhteen yöllä. Myös asiakaspaikkojen määriä on rajoitettu. Ravintolarajoituksia ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, jos ravintola edellyttää asiakkailtaan koronapassia.