Hallitus on valmis luopumaan Veikkauksen monopolista digipeleissä – ministeri haluaa selvityksen heti

– Olen itse omistajaohjausministerinä kiirehtinyt selvityksen tekemistä mahdolliseen monilupajärjestelmään siirtymissetä. On pelkästään hyvä asia, että oppositiossa jaetaan myös tämä käsitys.

– Ensi keväänä on eduskuntavaalit ja olisi ihanteellista, että hallitusneuvottelujen mennessä meillä olisi riittävästi tietoa siitä, että voitaisiin hallitusneuvotteluissa tehdä linjauksia.

Kokoomus liputtaa muutoksen puolesta

Oppositiopuolue kokoomus on liputtanut lisenssijärjestelmään siirtymisen puolesta syksyn aikana ja SDP:n muuttunut suhtautuminen asiaan ilahduttaa. Kansanedustaja Sari Multala (kok.) on ollut mukana valmistelemassa kokoomuksen rahapelipoliittisia linjauksia.

– On todella tärkeää, että myös pääministeripuolueelta kuullaan tällainen puheenvuoro, se tarkoittaa sitä, että nyt voitaisiin pikimmiten käynnistää selvitys lisenssijärjestelmään siirtymisestä, sanoi Multala MTV Uutisille.

Peliyhtiöt samalla viivalle

Tuppuraisen mukaan tilanne digipelien suhteen on muuttunut hyvin nopeasti. Lisenssijärjestelmä toisi kaikki rahapelien tarjoajat samalle viivalle.

– Lotto ja rahapelikoneet säilyisivät Veikkauksen monopolin piirissä. Se on helpompi säännellä, kun on vain yksi toimija. Nettipuolella sääntely ei pysty saavuttamaan sitä tavoitetta, että ulospelaamista ei tapahtuisi. Valvonta on helpompaa fyysisessä maailmassa kuin netissä, totesi Multala kokoomuksen linjasta.