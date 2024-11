Häkkänen: Jokainen onnettomuus varusmiespalveluksessa on liikaa

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) pitää Ivalon onnettomuutta hyvin ikävänä tapauksena. Hän ei ota vielä asiaan tarkemmin kantaa ennen kuin onnettomuuden syy on selvitetty. Vetovastuu asiassa on Rajavartiolaitoksella ja sisäministeriöllä.



– Jokainen onnettomuus varusmiespalveluksessa on liikaa, Häkkänen sanoi STT:lle eduskunnassa.



Johtopäätökset tehdään hänen mukaansa sitten, kun saadaan tarkkaa tietoa, mistä onnettomuus on johtunut.



– Eli, onko menetelty oikein, onko siellä käynyt palvelusturvallisuudessa joku väärinkäytös tai menettelytapavirhe vai onko kyseessä ollut inhimillinen ajovirhe. Se selvitetään huolellisesti, enkä lähde sen takia vielä ottamaan kantaa.



Jokaisesta onnettomuudesta tehdään Häkkäsen mukaan aina kattavat selvitykset.



– Näihin puututaan nykyään todella tiukasti, ja sen takia on saatu viime vuosina vähenemään nämä onnettomuudet ja tapaukset. Sille ei mahda mitään, että aina voi jotain tapahtua, kun tuhansia ihmisiä maasto-olosuhteissa harjoittelee Suomen puolustamista.



Keskiviikkona 23 varusmiestä Lapin rajavartioston rajajääkärikomppaniasta loukkaantui, kun heitä kuljettanut ajoneuvo suistui tieltä ja kaatui Inarin Ivalossa. Vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin.



Poliisi tutkii auton kuormaamista. Onnettomuutta tutkitaan tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja palvelusrikoksena, poliisi tiedotti keskiviikkona.