Häämekko pääsi uusiokäyttöön punaiselle matolle: "Nyt se saa juhlia Jusseja"

– Hieno asia, se on tätä päivää. Eihän ohjaajiakaan määritellä sukupuolen kautta. Määrähän pysyy, meitä on monta näyttelijää, se on hieno asia, ettei muutu yhdeksi palkinnoksi esimerkiksi. Se on tulevaisuutta. Hienoa, että Suomi on etukenossa tässä asiassa, hän kuvailee.