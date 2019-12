Greta Thunbergin tulkittiin kehottaneen väkivaltaan poliitikkoja vastaan – "Näin käy, kun improvisoi puheita toisella kielellä"

Englanniksi puhunut Thunberg sanoi innostuneelle yleisölle myös, että poliitikot pitää laittaa seinää vasten, mikäli nämä eivät he eivät tee pikaisia ratkaisuja ilmastokriisin estämiseksi. Hän sai kuitenkin osakseen kritiikkiä, sillä ilmaus tulkittiin kehotukseksi väkivaltaan.

Englannin kielessä ilmaus "against the wall" voi tarkoittaa ihmisen asettamista teloituskomppanian eteen.

– Näin käy, kun improvisoi puheita toisella kielellä. Mutta tietysti pyydän anteeksi, jos joku ymmärsi asian väärin. On sanomattakin selvää, että me koululakkolaiset olemme kaikenlaista väkivaltaa vastaan, Thunberg tviittasi.

Thunberg on jo yli vuoden ajan protestoinut päättäjien toimettomuutta ilmastokriisin hoidossa olemalla koululakossa. Koululakko on ehtinyt kasvaa kansainväliseksi liikkeeksi, ja nuorten ilmastotapahtumiin on osallistunut miljoonia ihmisiä.