Gossip Girl -tähti Michelle Trachtenbergin kuolinsyy selvisi

39-vuotiaana kuolleen Michelle Trachtenbergin kuolinsyy selvisi ilman ruumiinavauksen suorittamista.

Parhaiten Gossip Girl - sekä Buffy, vampyyrintappaja -sarjojen rooleistaan tunnettu yhdysvaltalaisnäyttelijä Michelle Trachtenberg menehtyi helmikuussa diabeteksen komplikaatioihin, kertoo People.

Kuolinsyyn vahvisti New Yorkin poliisilaitos.

Trachtenberg löydettiin kuolleena asunnostaan New Yorkissa 26. helmikuuta. Hän oli kuollessaan 39-vuotias.

The New York Timesin mukaan hätäpuheluun reagoineet poliisit olivat löytäneet näyttelijän tajuttomana hänen New Yorkissa sijaitsevasta asunnostaan keskiviikkoaamuna paikallista aikaa. Paikan päälle saapuneet ensihoitajat totesivat Trachtenbergin kuolleeksi.

New Yorkin oikeuslääkäritoimiston mukaan Trachtenbergin perhe vastusti ruumiinavauksen tekemistä. Kuolinsyy määriteltiin lopulta toksikologisilla testeillä, jotka eivät vaadi ruumiinavausta.

Lähteiden mukaan Trachtenbergille oli tehty vuonna 2024 maksansiirto.