Buffy- ja Gossip Girl -näyttelijä Michelle Trachtenberg, 39, on kuollut

Näyttelijä löydettiin kuolleena asunnostaan.

Televisiosarjoista Buffy, vampyyrintappaja ja Gossip Girl tunnettu näyttelijä Michelle Trachtenberg on kuollut, kertoivat yhdysvaltalaismediat keskiviikkona.

Trachtenberg oli kuollessaan 39-vuotias.

The New York Timesin mukaan hätäpuheluun reagoineet poliisit löysivät näyttelijän tajuttomana hänen New Yorkissa sijaitsevasta asunnostaan keskiviikkoaamuna paikallista aikaa. Paikan päälle saapuneet ensihoitajat olivat todenneet Trachtenbergin kuolleeksi.

Näyttelijän kuolinsyytä ei ole ilmoitettu. Poliisin mukaan asiassa ei epäillä rikosta.

Trachtenberg teki läpimurtonsa 2000-luvun alussa sarjassa Buffy, vampyyrintappaja, jossa hän näytteli Sarah Michelle Gellarin esittämän päähenkilön pikkusiskoa.

Vuosina 2008–2012 hän esiintyi hittisarja Gossip Girlissä ja vieraili vielä tällä vuosikymmenellä sarjan uudessa versiossa.

Televisiosta tuttu Trachtenberg nähtiin myös valkokankaalla, muun muassa teinikomedia Eurotripissä.