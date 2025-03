Gossip Girl -tähdet kohtasivat! Leighton Meester ja Kelly Rutherford upeana muotinäytöksessä

Gossip Girl -sarjasta tutut tähdet näyttäytyvät Pariisin muotiviikoilla.

Näyttelijät Leighton Meester, 38, ja Kelly Rutherford, 46, edustivat upeina Pariisin muotiviikoilla muotitalo Elie Saabin -kutsuvieraina näytöksessä.

Leighton Meester saapui Parisiin seuraamaan muotinäytöksiä.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Molemmat näyttelijät tähdittivät supersuosittua Gossip girl -sarjaa aikoinaan. Meester esitti sarjassa eliittinuorta Blair Waldorfia ja Rutherford Blake Livelyn näyttelemän Serena van der Woodsenin hahmon äitiä Lily van der Woodsenia.

Rutherford on tuttu näky muotipiireissä.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Meesterillä oli yllään näytöksessä tumma kukkamekko, kun taas Rutherford näyttäytyi vaaleammassa kukkapuvussa.

Näyttelijäkaksikko poseerasi tapahtumassa myös innokkaiden fanien kanssa.

Lähde: Page Six.