Goldielocks ei laulanut livenä UMK-finaalissa.

Uuden Musiikin Kilpailun finaali käydään 8. helmikuuta kello 21 alkaen Nokia Arenalla, Tampereella. Kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa Sveitsin Baselissa 13.–17. toukokuuta.

Paikasta Euroviisuissa kisaavat Costee, Neea River, Goldielocks, Viivi, Nelli Matula ja Erika Vikman.

Vielä ennen illan lähetystä artistit osallistuivat lehdistötilaisuuteen. Lääkärit olivat käskeneet Goldielocksia eli Ella Mäntystä säästämään ääntään illan esitystä varten. Hän vastasi viiteen kysymykseen nostamalla peukun ylös tai laskemalla sen alas.

UMK-lähetyksessä juontajat Sanni ja Jasmin Beloued kertoivat, ettei Goldielocks laula livenä.

– Meillä on teille ikäviä uutisia, sillä Goldielocks eli Ella on lääkärin määräyksestä ehdottomassa laulukiellossa. Lopullinen tuomio tuli eilisten treenien jälkeen, he kertoivat.

Goldielocks jatkaa kuitenkin kilpailussa mukana.

– Esityksestä käytetään äänitystä eilisestä livenä lauletusta läpimenosta, juontajat jatkoivat.