George W. Bush ja Volodymyr Zelenskyi pitävät yleisölle avoimen keskustelutuokion Dallasissa

– Ukraina on etulinjassa taistelemassa vapauden ja demokratian puolesta. Sen kimppuun hyökätään kirjaimellisesti samaan aikaan kun puhumme, ja on elintärkeää, että Yhdysvallat tarjoaa niin sotilas- kuin muutakin apua, jotta Ukraina voi puolustaa itseään, perusteli tilaisuuden järjestävän George W. Bush -instituutin johtaja David Kramer uutiskanavalle.

Republikaanien välivaalien mahdollisen voiton on uskottu vaikeuttavan Ukrainan sotilasapua, sillä osa puolueesta suhtautuu siihen kriittisesti.

– Kummallakin puolella on niitä, joiden mielestä tämä ei kuulu meille, koska meillä on tarpeeksi ongelmia itsellämmekin. Miksi siis tuhlata rahaa näihin asioihin? Mutta meidän kantamme on, että itse asiassa nämä ovat meidän asioitamme, koska ne vaikuttavat meihin, ja ne voivat vaikuttaa keskivertoamerikkalaiseen, Kramer sanoi.