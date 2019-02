Genovassa romahtanut mottoritiesilta puretaan: 900 tonnia painava betonikappale lasketaan alas kymmenien metrien korkeudesta

Sillan raunioista on jo kuljetettu pois tuhansia tonneja terästä, betonia ja asfalttia, mutta seuraavaksi on tarkoitus laskea alas siltaan kuulunut noin 900 tonnin painoinen betonikappale 48 metrin korkeudesta. Operaation odotetaan kestävän koko päivän.

Tilalle nousee uusi silta

Turmasillan tilalle rakennetaan uusi, jonka on suunnitellut Italian kuuluisin nykyarkkitehti Renzo Piano. Uusi silta on määrä avata liikenteelle keväällä 2020. Sen kustannusarvio on yli 200 miljoonaa euroa, joten sillasta tulee yksi Euroopan kalleimmista.