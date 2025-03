Gal Gadot sai tähden Hollywoodiin – mielenosoitukset varjostivat seremoniaa

Israelilaissyntyinen Gal Gadot sai tähden Hollywoodiin.

Hollywood-tähti Gal Gadot sai hiljattain oman tähtensä kuuluisalle Hollywoodin Walk of Famelle, kertoo Los Angeles Times. Israelilaissyntyisen Gadotin juhlalliset seremoniat saivat ikävän käänteen mielenosoitusten takia.

Lehden mukaan seremonian alku myöhästyi, sillä sekä Gazan sotaa protestoivat, että Israelia kannattavat mielenosoittajat rynnivät Hollywood Boulevardille.

Poliisi kutsuttiin taltuttamaan mielenosoittajia, mutta lehden tietojen mukaan ketään ei kuitenkaan pidätetty.

Mielenosoitukset myöhästyttivät tähtiseremonian alkua Hollywood Boulevardilla.

Juhlallisuudet pääsivät jatkumaan normaalisti myöhästymisestä huolimatta.

Gadot on ensimmäinen israelilainen näyttelijä, joka sai oman tähtensä kuuluisalle kadulle.

– Olen vain tyttö Israelista. En olisi voinut kuvitella tällaista hetkeä. En ole unelmoinut näyttelijän urasta, enkä tiennyt tämän olevan mahdollista. Tämä tähti muistuttaa minua siitä, että kovalla työllä, intohimolla ja uskolla kaikki on mahdollista, Gadot sanoi.

Gal Gadot on ensimmäinen israelilaisnäyttelijä, joka sai oman tähden Hollywoodiin.

39-vuotias Gadot on palvellut Israelin armeijassa, mutta on pitänyt matalaa poliittista profiilia. Hiljattain hän teki poikkeuksen, kun hän sai palkinnon antisemitistiseltä järjestöltä.

Hän sanoi kiitospuheessaan, ettei olisi koskaan uskonut, että Yhdysvalloissa on ihmisiä, jotka eivät tuomitse äärijärjestö Hamasin toimia.

Gadot nähdään pian ensi-iltansa saavassa Disneyn Lumikissa, jossa hän näyttelee pahan äitipuolen roolin. Lumikkia näyttelee Rachel Zegler.

New York Postin mukaan kaksikon välien on huhuttu olevan tulehtuneet juuri Lähi-Idän tilanteen takia, sillä heillä on hyvin erilaiset poliittiset näkemykset. Gadot on kertonut avoimesti tuestaan Israelille ja Zegler on sen sijaan Vapaa Palestiina -liikkeen vankkumaton kannattaja.