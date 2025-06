Funk-legenda Sly Stone on kuollut

Muusikko Sly Stone on kuollut.

Muusikko ja funkin uranuurtaja Sly Stone on menehtynyt 82-vuotiaana, kertoo CNN. Sly Stone, oikealta nimeltään Sylvester Stewart, muistetaan Sly and the Family Stone -yhtyeen keulakuvana.

Hän nousi kuuluisuuteen 1960- ja 1970-luvuilla funkrockin pioneerina.

– Syvällä surulla ilmoitamme rakkaan isämme, Sly and the Family Stonen Sly Stonen menehtyneen, perhe kertoo tiedotteessa.

– Sly menehtyi rauhallisesti kolmen lapsensa, läheisimpien ystävien ja laajemman perheen ympäröimänä taisteltuaan pitkään keuhkoahtaumataudin ja muiden terveysongelmien kanssa. Vaikka suremme hänen poismenoaan, saamme lohtua siitä, että hänen poikkeuksellinen muusikillinen perintönsä jatkuu ja inspiroi tulevia sukupolvia.

Sly and the Family Stone lavalla vuonna 1970.IMAGO/Philippe Gras/ All Over Press

Sly and the Family Stone tunnetaan muun muassa kappaleista Everyday People, Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) ja Family Affair.