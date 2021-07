Fortum myy 50 prosentin osuutensa Tukholman kaukolämpöyhtiöstä – kauppahinta 2,9 miljardia euroa

– Stockholm Exergi on hyvin hoidettu yhtiö, jossa tuotannon modernisointiin on määrätietoisesti investoitu ja siirtymä vähäpäästöiseen tuotantoon on jo pitkällä. Nyt on hyvä hetki siirtää vastuu toiminnan jatkokehittämisestä uudelle omistajalle tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa, sanoi Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo tiedotteessa.