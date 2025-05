Flavio Briatore veti liinat kiinni – järjesti show'n: "Seuraava kysymys"

Tallipäällikön tehtäviin väliaikaisesti palannut Flavio Briatore oli pitkästä aikaa mukana FIA:n virallisessa lehdistötilaisuudessa ja järjesti melkoisen show'n.

Briatore toi heti värinää lehdistötilaisuuteen, jossa mukana olivat myös Red Bullin Christian Horner ja rengasvalmistaja Pirellin Mario Isola.

Briatore otti tallipäällikön tehtävät hoitaakseen, kun Oliver Oakes siirtyi Alpinelta sivuun. Italialainen on toiminut Alpinen neuvonantajana jo tätä ennen, ja häneltä kysyttiin, miten vuosi Alpinella on sujunut.

– Te sanotte 12 kuukautta, mutta itse asiassa niitä on vain 10, koska palkkakuitissani lukee vain kymmenen, Briatore vitsaili Motorsportin mukaan.

Briatore on puikoissa vain väliaikaisesti, sillä tallipäällikön pestiin on etsintä käynnissä. Millaista henkilöä siihen haetaan?

– Halpaa, huikkaa Horner väliin, mikä sai Briatoren innostumaan.

– Kyllä halpaa! Briatore vahvisti nauraen.

– Etsimme jotakuta, joka on hyvä, ja tietää, miten asiat toimivat. Tiedän, että monet haluaisivat olla osa tätä uutta projektia Alpinella, ja teemme päätöksen pian, Briatore sanoi vakavammin.

"En halua puhua siitä"

Seuraavaksi italialaiselta kysyttiin seuraavan kauden kuljettajista. Voisiko Mick Schumacher ajaa Alpinella vuosina 2025 ja 2026?

– En ymmärrä, miksi puhumme Schumachereista nyt. Istumme täällä vuonna 2000 ja jotain. En ymmärrä, mitä te haluatte tietää, Briatore vastasi.

Horner puuttuu peliin ja toisti kysymyksen.

– No, kaikki sanovat jotain tällaista. En usko, että tämä on kysymys, jonka pitäisi esittää minulle täällä. Seuraava kysymys! Briatore sanoi.

Tilaisuuden vetäjä yritti vielä kerran saada Briatoresta kunnollisen vastauksen irti, mutta turhaan.

– En halua puhua siitä, italialainen linjasi

Tyly vastus sai huoneessa aikaan kovan naurunremakan, josta puolestaan innostui Horner.

– Ehkä minun pitäisi ottaa mallia Flaviolta ja sanoa, että tuo ei ole kysymys, johon haluan vastata, Horner heitti.

Horner oli silminnähden ilahtunut, että Briatore on tehnyt paluun tallipäällikön hommiin.

– On erittäin virkistävää, että Flavio on tullut takaisin. Tämä on hulvatonta, eikö olekin. Tarkoitan, että nämä lehdistötilaisuudet olivat kovin tylsiä ennen paluutasi, Horner kertoi kollegalleen.

– Mikään ei ole muuttunut 20 vuodessa, paitsi ehkä valkoisten hiusten määrä, Briatore vastasi.

Sitten kaksikko vitsaili lisää hiuspehkonsa harmaantumisesta ja toistensa kielitaidoista.

Briatore on ollut mukana F1:ssä 1990 alkupuolelta. Hän toimi Benetton-tallin johtajana ja toi talliin muuan Michel Schumacherin, jota pidetään edelleen yhtenä F1-ratojen kovimpina kuskeina kautta aikojen. Siitä lähtien Briatore on ollut mukana F1-varikoilla vaihtelevasti.