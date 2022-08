Finanssivalvonta määräsi S-Pankille 60 000 euron rikemaksun

Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt S-Pankille 60 000 euron suuruisen rikemaksun. Syynä on Fivan mukaan se, että pankki on lähes kahden vuoden ajan laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa, että tiedot kaikista sen tekemistä johdannaissopimuksista ilmoitetaan johonkin kauppatietorekisteriin.