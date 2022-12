Filippiinien tulvien ja maavyöryjen uhriluku kipusi jo lähes neljäänkymmeneen, kymmeniä kateissa

Kaatosateet ja niiden mukanaan tuomat maanvyöryt alkoivat Mindanaon saarella viikonloppuna. Sen jälkeen sadoittain koteja on tuhoutunut ja yli 7 000 hehtaarin edestä maanviljelysmaata on hautautunut vesimassojen alle. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu hätämajoitukseen.