Ferrari-pomo kiehui – Toto Wolff olikin puolustuskannalla: "Täysin naurettavaa"

– Tarkastuksessa huomattiin, että kaivonkannen ympärillä ollut betonirunko oli pettänyt. Meidän on nyt tarkistettava kaikki muut kaivonkannet, mikä vie jonkin verran aikaa, FIA kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan tiedotteessa.

Las Vegas on järjestänyt edellisen kerran F1-kilpailun vuonna 1982.

"Tämä ei ole hyväksyttävää"

– Auton kori, moottori ja akku vaurioituivat totaalisesti. Tämä ei ole hyväksyttävää. Tämä maksaa meille omaisuuden. Tämänpäiväistä tapahtumaa on täysin mahdoton hyväksyä F1:ssä, Vasseur sanoi vihaisesti.

– Tuo on täysin naurettavaa. Miten kehtaat puhua negatiivisesti tapahtumasta, joka asettaa kaikelle uudet standardit. Puhut viemäristä, jonka kansi on poissa paikoiltaan, niin on tapahtunut ennenkin, Wolff vastasi.