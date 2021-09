FBI julkaisi salatun muistion WTC-iskuista: Osin mustattu dokumentti ei juuri valota Saudi-Arabian epäiltyä roolia iskuihin

Osa 16-sivuisen raportin tekstistä on peitetty. Mitään niin kutsuttua savuavaa asetta raportti ei paljasta, vaikka siitä käy muun muassa ilmi, että Saudi-Arabian Los Angelesin konsulaatissa työskennellyt henkilö oli ollut yhteydessä terroristeja merkittävästi auttaneisiin henkilöihin.

Saudien ja Bushin perheen läheiset välit

Saudien kuningashuone on ollut vuosikymmeniä Washingtonin tärkeä liittolainen Lähi-idässä. Esimerkiksi Bushin presidenttisuvulla on ollut tiiviit yhteydet Persianlahdelle ja sieltä on sijoitettu yhdysvaltalaisiin, Bushin perhettä lähellä, oleviin yhtiöihin.