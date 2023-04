F1-sarjaan muutos – voimassa välittömästi tulevana kisaviikonloppuna

Uudistuksen myötä sprinttikisoja edeltää lauantaina ajettava oma aika-ajo, joka määrittää sprintin lähtöjärjestyksen. Sprintin aika-ajo on normaalia aika-ajoa lyhyempi. Sprinttikisoista kahdeksalle parhaalle jaettavat pisteet säilyvät ennallaan, joten tynkäkisan ykkönen kerää edelleen kahdeksan pistettä.

Meneillään olevalla F1-kaudella on määrä ajaa kuutena viikonloppuna myös sprinttikilpailu. Ensimmäinen sprinttikisa on vuorossa tulevana viikonloppuna Azerbaidzhanin Bakussa. Uudistus on käytössä jo tuolloin.