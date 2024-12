F1-kuski menettämässä paikkansa kauden huipennuksessa

Alpine on aikeissa korvata Esteban Oconin tallin ensi kauden kisakuskilla Jack Doohanilla kauden viimeisessä kilpailussa Abu Dhabissa, kertovat muun muassa Racefans ja Motorsport.

Vuodesta 2020 Alpinella ja sen edeltäjällä Renaultilla ajanut Ocon keskeytti sunnuntain kilpailun Qatarissa heti ensimmäisellä kierroksella. Ranskalaisen kilpailun jälkeen antamat kommentit lisäsivät epäilyjä siitä, ettei häntä nähtäisi Alpinen ratissa Abu Dhabissa.

– Haluaisin kiittää kaikkia heidän ponnisteluistaan tässä kilpailussa, mutta myös koko vuonna, Ocon sanoi F1:n virallisella kanavalla Racefansin mukaan.

– Minulle on ollut tärkeää nähdä heidän yritävän kaikkensa. Halusin vain sanoa sen.

Oconilta kysyttiin myös hänen odotuksistaan Abu Dhabin kisassa.

– Ei ole paljoa sanottavaa, ranskalainen vastasi.

– Meillä on ollut vaikeaa, se on selvä. On tärkeää katsoa eteenpäin.

Ocon julkaisi kisan jälkeen kiitoksensa Alpinen tallille viestipalvelu X:ssä. Viestin voi hyvin nähdä ennakoivan ennenaikaista eroa. Ocon on siirtymässä ensi kaudeksi Haasin kuljettajaksi.

– Kiitos kaikille, Ocon kirjoitti ranskaksi.

Alpinen tallipäällikö Oliver Oakes sanoi, ettei tiennyt suunnitelmista korvata Ocon ennen kuin kuuli niistä kilpailun jälkeen.

– Kuulin hänen kommenttinsa medialle, Oakes sanoi.

– Olen ollut koko ajan varikkomuurilla, joten täytyy katsoa, mitä tässä tapahtuu.

Oakesilta kysyttiin, onko tallin tarkoitus ajattaa Oconia viimeisessä kisassa.

– Se oli suunnitelma. Katsotaan, mitä tapahtuu.