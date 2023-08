Ex-Spaissari Geri Horner täytti vuosia – Emma Bunton jakoi ystävästään nostalgisen videon

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Vaikka Spice Girls hajosi virallisesti vuonna 2001, yhtye on julkaissut uusia versioita Spiceworld-albuminsa kappaleista albumin viimevuotisen 25-vuotispäivän kunniaksi. Albumi sisältää hittikappaleita, kuten Spice Up Your Life, Too Much ja Stop.