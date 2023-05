EU sorvaa uutta pakotepakettia Venäjää vastaan – joutuuko suomalaisten hyvin tuntema jääkiekkopomo pakotelistalle?

Uusissa pakotteissa aiotaan keskittyä teknologian vienttiin Venäjälle kolmansien maiden kautta, toisien sanoen länsimaiden asettamien pakotteiden kiertämiseen pakotteiden ulkopuolella olevien maiden kautta.

Myös uusia henkilöpakotteita on suunnitteilla. Pakotelistalle tultaneen esittämään myös suomalaistenkin hyvin tuntemaa jääkiekkoalan entistä huippuvaikuttajaa.

MTV:n Huomenta Suomessa vierailleiden Euroopan parlamentin suomalaisjäsenten mukaan EU pystyy edelleen hyvin tehostamaan Venäjää vastaan suunnattuja pakotteita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Pakotteita pitää tarkastella yhtenä osana laajempaa kuviota, ja sellaisena ne ovat tehneet tehtävänsä oikeastaan kuten odotimmekin. Ei kai kukaan kuvitellutkaan, että pakotteilla sinänsä saataisiin Venäjä pysähtymään, mutta ne syövät koko ajan hiljalleen Venäjän sotakonetta ja ennen kaikkea pidemmällä tähtäimellä Kremlin ja Vladimir Putinin uskottavuutta toivottavasti omankin kansansa silmissä, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok.).

Seuraavan pakotepaketin tärkein osa tulee Sarvamaan mukaan olemaan se, miten estetään pakotteiden alaisten tuotteiden kulkeutuminen lopulta Venäjälle kolmansien maiden kautta.

– Tärkeinpänä lenkkinä tulee olemaan se, että miten estetään strategisesti tärkeiden tavaroiden päätyminen viime kädessä Venäjälle.

– Tässä yhdennessätoista paketissa keskeistä on se, että pakotteiden kiertäminen on pystyttävä tilkitsemään. Lisätään apua Ukrainalle ja lisätään pakotteita Venäjälle. Nyt on korkea aika myös arvioida pakotteiden vaikuttavuutta myös niin, että onko pakotteista ollut enemmän haittaa lännelle vai vaikuttavatko ne siellä missä pitää eli Venäjän yhteiskunnan heikentämisessä, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.).

Sarvamaan mukaan pakotepaketin yksityiskohtien sorvauksessa on vielä erimielisyyksiä EU-maiden kesken.

– Saksa on lähtenyt hakemaan sellaista ratkaisua, jossa pakotteet kohdistuisivat niihin yrityksiin, jotka tavaraa kuljettavat. Yleinen linja muilla valtiolla on ollut se, että pakotteet kohdistuisivat enemmän niihin valtioihin, joiden kautta tavara sitten kääntyy Venäjälle. Tämä on se iso asia, Sarvamaa arvioi.

Sarvamaan ja Kataisen mukaan EU:n yhtenäisyys on kasvanut Ukrainan sodan pitkittyessä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On ihan selkeää, että EU:n yhtenäisyys on kasvanut. Muutamassa maassa on yhä ymmärrystä Venäjälle: ne ovat Italia, Romania ja tietysti Unkari, mutta EU:n yhtenäisyys on ihan tutkitun tiedonkin valossa lisääntynyt, Sarvamaa sanoo.

Hän sanoo myös, että vielä ei ole varmaa, että EU ottaisi lisää yhteisvelkaa Ukrainalle annettavan ase- ja muun avun rahoittamiseksi.

Uusia nimiä henkilöpakotelistalle

Suurella todennäköisyydellä myös henkilöpakotelistalle tulee uusia nimiä. Sarvamaa nostaa esiin monille suomalaisillekin jääkiekkomaailmasta varsin tutun nimen.

– Itse olen vienyt komission huipputasolle Rene Faselin nimen. Tällaisia henkilöitä, jotka pitäisi saada pakotteiden piiriin, riittää kyllä yhä, Sarvamaa sanoo.

Fasel toimi kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajana vuosina peräti 27 vuoden ajan vuosina 1994–2021. Etenkin viimeisinä puheenjohtajavuosinaan hän herätti ihmetystä peittelemättömillä Venäjää ja sen liittolaista Valko-Venäjää tukevilla lausunnoillaan.

EU:n ulkoministerit ovat tänään koolla Brysselissä keskustelemassa muun muassa Ukrainan sodan tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).