EU on varautunut Venäjän kaasutoimitusten täydelliseen katkaisuun, sanoo talouskomissaari

Venäläisyhtiö Gazprom kertoi perjantai-iltana, että Venäjältä Saksaan kulkeva Nord Stream 1 -kaasuputki pysyy suljettuna, kunnes putkijärjestelmän turbiini on korjattu. Kaasutoimitusten oli määrä alkaa lauantain vastaisena yönä.

– Euroopan on tavoiteltava strategiaa, jossa se käy taloudellisin asein Ukrainan miehitystä vastaan. Me tuemme Ukrainaa. Meidän on tehtävä se vieläkin tehokkaammin, Gentiloni sanoi.