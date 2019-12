Etiopiassa valmistetaan vaatteita järisyttävän pienellä palkalla – ala työllistää erityisesti naisia: "He ovat joustavampia"

Etiopiassa sijaitsevan tehtaan porteilla on kyltti, jossa lukee "no child labour" eli ei lapsityövoimaa. Taiwanilaisen New Wide Garmentin vaatetehtaassa pauhaavat sadat ompelukoneet, joiden neulojen alla valmistuu halpavaatteita Yhdysvaltojen markkinoille. Ihmisten puhe hukkuu tehtaan meluun.