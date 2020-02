Etelä-Korea nosti valmiustilaansa korkeimmalle tasolle koronaviruksen vuoksi

Päätöksestä kertonut presidentti Moon Jae-in sanoi, että maa on käännekohdassa ja lähipäivät ovat ratkaisevia.

Todetut virustartunnat ovat lisääntyneet Etelä-Koreassa viime päivinä nopeasti. Tänään on kerrottu yli 120 uudesta tartunnasta. Tapauksia on Etelä-Koreassa tiedossa yli 550. Neljä ihmistä on kuollut.