Espoolle puolen miljoonan uhkasakko

Espoon kaupunki joutuu maksamaan puolen miljoonan euron uhkasakon.

Sakko liittyy Espoon kaupungin tietotekniikkapalvelujen hankintaan ja kilpailutukseen vuosina 2018 ja 2021.

Markkinaoikeus langetti Espoon kaupungille miljoonan euron uhkasakon, mutta korkein hallinto-oikeus (KHO) pienensi tiistaina antamallaan päätöksellä sakkosumman puoleen miljoonaan.

Muilta osin KHO hylkäsi kaupungin valituksen.

Tietotekniikkapalveluhankinnasta valitti markkinaoikeuteen kaksi tietotekniikka-alan yhtiötä, CGI Suomi ja Multitronic.

Hankinnassa oli kyse Espoon kaupungin tietotekniikan loppukäyttäjä-, käyttö- ja kapasiteettipalveluista. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo arvioitiin noin 90 miljoonan euron suuruiseksi, kun hankintailmoitus julkistettiin vuonna 2018.

Vuonna 2019 markkinaoikeus kumosi kaupunginjohtajan tekemän hankintapäätöksen ja kielsi panemasta hankintasopimusta täytäntöön miljoonan euron sakon uhalla.

Päätöksen mukaan Espoon kaupungin pitää järjestää uusi tarjouskilpailu, jos hankinta aiotaan edelleen toteuttaa julkisena hankintana.

Vuonna 2021 Espoon kaupunki lähetti uudelleen kilpailutettavaa hankintaa koskevat markkinavuoropuhelukutsut.

Kaupunki ilmoitti joulukuussa 2021 EU-hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta perustietotekniikkapalveluiden hankinnasta. Lokakuussa 2022 kaupunki pyysi neuvottelumenettelyyn valituilta ehdokkailta lopullisia tarjouksia.

Markkinaoikeus: Kaupunki viivytteli

KHO toteaa, että väliaikaiset sopimukset väliaikaisen palveluntarjoajan kanssa ovat koskeneet samansisältöistä palvelua kuin mistä vuoden 2018 hankintapäätöksessä oli kyse.

Väliaikaisten sopimusten sopimuskaudet ovat olleet lyhyempiä kuin kyseisen hankintapäätöksen kohteena olleen hankinnan sopimuskausi.

Markkinaoikeuden mukaan Espoon kaupungilla oli lähtökohtaisesti oikeus toteuttaa hankinta väliaikaisilla sopimusjärjestelyillä ilman erillistä tarjouskilpailua.

Markkinaoikeus totesi kuitenkin päätöksessään, että EU-hankintailmoitus julkaistiin yli kaksi vuotta aiemman hankintapäätöksen kumoamisen jälkeen.

Oikeus katsoi, että kaupunki viivytteli oikeuden velvoittamiin toimiin ryhtymisessä siten, että kyse ei enää ollut hankintalain mukaisesta hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä.

Espoon kaupunki on katsonut toimineensa niin ripeästi kuin vain on ollut mahdollista, kun kyseessä on ollut näin laajan hankinnan uudelleenkilpailutus.

Kaupunki on todennut oikeudelle, että koko hankinnan valmistelun ajan oli käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, josta tuli kaupungille jatkuvasti uutta tietoa. Uudistuksen myötä myös tietotekniikkahankinnan sisältö ja käyttäjät muuttuivat.

CGI Suomi teki valituksen vuonna 2018 tehdystä päätöksestä, jossa yhtiötä ei valittu palveluntuottajaksi vaan varasijalle. Vuoden 2021 hankintamenettelystä valittivat CGI Suomi ja Multitronic.