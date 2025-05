Espoolaisseura antoi potkut kiistellylle valmentajalle

Vuosia Suomessa toiminut kiistelty koripallovalmentaja Justice Graham on jälleen riitautunut seurajohdon kanssa ja siirretty sivuun valmentajan tehtävästä. Viime viikolla Graham erotettiin espoolaisseura Driven jäsenyydestä, hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kareinen vahvistaa STT:lle.

Kareinen kertoi tehneensä Grahamin toiminnasta tutkintapyynnön poliisille, muttei kommentoinut tutkintapyynnön sisältöä tarkemmin.

– Erottamiseen on monta vakavaa syytä, jotka ovat omiaan riskeeraamaan seuran pelaajien sekä vakaan seuratoiminnan tulevaisuuden, Kareinen kertoi sähköpostitse seuran hallituksen tekemästä päätöksestä.

Kareisen mukaan Graham on rikkonut useaa yhdistyksen sääntöä ja asettanut toiminnallaan seuran pelaajia ja toimihenkilöitä vaikeuksiin sekä aiheuttanut harmia koko seuran toiminnassa.

Graham valmensi päättyneellä kaudella Driven alle 19-vuotiaiden poikien Suomen mestariksi. Hän on valmentajana voittanut kyseisen ikäluokan Suomen mestaruuden kolmena vuonna peräkkäin, ja useita hänen valmentamiaan pelaajia on esiintynyt ikäluokkamaajoukkueissa sekä edennyt Yhdysvaltain yliopistosarjoihin.

Graham on toimintatapojensa takia kuitenkin kiistelty hahmo suomalaisissa koripallopiireissä. Kaksi vuotta sitten Graham joutui lähtemään riitaisasti espoolaisen OBA:n valmentajan tehtävästä.

Sen jälkeen hän siirtyi OBA:sta uuteen espoolaisseuraan Driveen, jonka perustaja Kareinen oli hänen entinen valmennettavansa OBA:ssa. Mukanaan Graham vei uuteen seuraan joukon pelaajia OBA:sta.

Nyt Grahamin tie on noussut pystyyn myös uudessa seurassa.

"Luotin häneen paljon"

Grahamin erottamiseen johtaneista syistä yksi koski seuran pankkitiliä. Molempien osapuolten mukaan Grahamilla oli nimenkirjoitusoikeus seuran puolesta, ja Kareisen mukaan Graham onnistui hankkimaan huhtikuussa luvatta käyttöoikeuden seuran pankkitiliin.

– Näihin tekoihin on puututtu välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen ja ne on korjattu todenmukaisiksi, eikä seuran pankkitililtä ole kadonnut rahaa, mutta tili on jouduttu jäädyttämään maksuliikenteeltä epäilyttävän käytöksen takia, Kareinen selvitti.

Kareisen mukaan Grahamilla ehti olla tilin käyttöoikeus alle kaksi vuorokautta eikä tämä sinä aikana tehnyt tilisiirtoja.

Grahamin mukaan nimenomaan hän oli vaatinut tilin jäädyttämistä. Hän vastasi STT:n kysymyksiin sähköpostitse.

– Kun olin saanut tietää, ettei Kareinen ollut vastannut kirjanpitäjämme pyyntöihin koskien kuitteja ja tiliotteita, eivätkä pelaajat olleet saaneet laskujaan, pyysin pankkia jäädyttämään tilin. En siirtänyt rahaa tililtä, enkä ole sitä koskaan tehnyt, koska Kareinen oli ainoa, jolla oli pääsy tilille, Graham kirjoitti sähköpostitse.

Toukokuun alussa Graham antoi Kareisen mukaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) virheellistä tietoa, jonka tarkoitus oli siirtää Kareinen sivuun seuran puheenjohtajan paikalta ja siirtää valta hallituksessa Grahamille ja kahdelle hänen valmentamalleen pelaajalle. Graham ei sähköpostissaan ottanut kantaa virheellisten tietojen antamiseen PRH:lle.

Kareinen sanoo menettäneensä luottamuksensa Grahamiin.

– Luotin häneen paljon perustuen hänen menestykseensä, mutta hiljalleen todellisuus hänen toiminnastaan on valjennut minullekin, Kareinen kertoi.