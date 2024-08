Espoolainen Henrik pelasti Seelan varmalta kuolemalta Kanarialla – pariskunnan arvet kertovat äärimmäisestä eloonjäämiskamppailusta

Pari oli sopinut olevansa virallisesti yhdessä vasta päivää aiemmin, kun he kiipesivät meren rannalla sijainneelle kalliolle Kanariansaarilla.

– Kun se myllerrys loppui, nousin katsomaan, missä Seela on. Näin, että hän kellui vatsallaan naama mereen päin ja siinä vaiheessa tajusin, että on sattunut pahasti. Olin kuitenkin vielä toiveikas, että ehkä ei ole sattunut niin pahasti, Ollus avaa tapahtumaa.

Oman tilan vakavuus selvisi vasta myöhemmin

– Jäimme siihen ja pidin Seelaa siinä sylissä. Yritin pitää hänestä kiinni, jos tulisi lisää aaltoja. Sitten Seela jossain vaiheessa havahtui ja rupesi kyselemään, että mitä on tapahtunut, Ollus kertoo.

– Kysyin heti, että "what about my boyfriend?", hän muistelee.